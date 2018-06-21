Москва, 21 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Россия и Южная Корея должны сосредоточить силы на развитии крупных совместных инфраструктурных и промышленных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 июня заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пленарном заседании Госдумы.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин и Владимир Путин

«Необходимо укреплять сотрудничество в девяти ключевых сферах, включая газовую промышленность, железные дороги, электроэнергетику, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, порты, (взаимодействовать) в создании рабочих мест и освоении Северного морского пути», — заявил президент.

По его словам, он обозначил эти цели в 2017 году году на Восточном экономическом форуме в качестве «стратегии девяти мостов сотрудничества». Ин подчеркнул, что поставленные задачи полностью согласуются с целями государственного развития России до 2024 года.

Президент отметил, что корейское сотрудничество особенно ценно для России, в частности, в сфере высокотехнологичного здравоохранения и повышения качества жизни граждан.

«По таким медицинским технологиям Корея осуществляет взаимодействие в Сколково», — отметил он.

Ин также отметил необходимость расширения и участия частного сектора в межгосударственных проектах двух стран. В связи с этим между региональными правительствами Дальнего Востока и Кореей проходит подготовка для проведения соответствующих форумов.