Берлин, 21 июня, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа подвергли критике за его вмешательство во внутриполитический миграционный кризис, который разразился в Германии. Издание Die Welt отмечает, что глава Белого дома, заостряя внимание на проблемах с миграцией в союзной стране, таким образом пытается оправдать свою политику в отношении нелегалов, превратив Германию в «идеальную мишень» и «грушу для битья».

Jeremy Jenkins Боксёрская груша

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Речь идёт о сообщениях в Twitter, в которых американский лидер пишет о сильно возросшей в Германии преступности и негативном влиянии миграционного кризиса на и «без того хрупкую берлинскую коалицию». Подвергает Трамп критике Европу и миллионы мигрантов, которых она пустила к себе. При этом, как отмечает издание, миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель прямо противоположна той, что ведёт Вашингтон.

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Автор статьи добавляет, что Германии стоит готовиться к тому, что в отношениях с Соединёнными Штатами у неё появится еще больше непреодолимых разногласий.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти США заявили о своей политике «нулевой терпимости» к семьям, которые в нарушение закона пересекают границу на юго-западе США. Суть в том, чтобы разделять детей, которые не могут содержаться в изоляторах, с их родителями и отправлять их в специальные центры. В администрации США уверены, что такой подход окажет «эффект сдерживания» на мигрантов, пытающихся незаконным путём попасть в страну. В результате этой политики Вашингтона с мая по июнь на южной границе США было задержано в общей сложности свыше 2,2 тыс. семей или более 4,5 тыс. человек. Более 2,3 тыс. детей были разделены с их родителями.