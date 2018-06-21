Киев, 21 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Украина сделала решительный шаг по вступлению в НАТО и реформированию своего сектора безопасности по натовским стандартам. Об этом 21 июня заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире канала «112 Украина», комментируя принятие закона «О национальной безопасности Украины».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Шаг в пропасть

По его словам, парламент поддержал все поправки, которые внесли в законопроект эксперты НАТО.

«Этот закон важен не только для реформирования ВСУ, но и для приведения их к стандартам НАТО. Это чрезвычайно важно, потому что 11−12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО. Туда приглашена Украина, надеюсь, там мы получим хорошие новости от наших партнеров. Было критически важно, чтобы этот закон был принят до саммита… Направление в НАТО — стратегический вектор Украины. Была непростая дискуссия. Было важно согласовать позиции между фракциями, с партнерами по НАТО. Перед голосованием я зачитывал пять правок, которые были наработаны совместно с нашими партнерами. Все правки были поддержаны. Это решительный шаг Украины в НАТО», — сказал Парубий.

Он также проинформировал, что теперь Раде предстоит принять новые законы о Службе безопасности Украины и разведке.

«Надо отметить, что это рамочный закон. Он дает общую схему реформирования. Но в продолжение этого закона нам нужно принять новый закон о Службе безопасности Украины и новый закон о разведке. Нужно будет создать в Раде комитет по контролю за разведкой. Это один из стандартов НАТО, который предусматривает увеличение парламентского контроля над сектором безопасности. Этот закон заложил фундамент для всех будущих изменений», — пояснил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №8068 о национальной безопасности Украины. В документе указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском Союзе и НАТО. При этом разграничиваются должности начальника генерального штаба и Главнокомандующего вооруженных сил. Согласно закону, министра обороны будет назначать парламент из числа гражданских лиц. Эта норма должна вступить в силу уже с 2019 года.