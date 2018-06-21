Куритиба, Бразилия, 21 июня, 2018, 16:02 — ИА Регнум. 21 июня бывший президент Уругвая Хосе Мухика посетит в тюремной камере бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает агентство Prensa Latina.

(сс) Frente a Aratiri Хосе Мухика

Также Мухика выступит перед участниками лагеря «Лула-либре», которые организовали палаточный городок в Куритибе неподалеку от тюрьмы, где содержится их политический лидер. Его будет сопровождать председатель «Партии трудящихся Бразилии» Глейси Хоффман. Как отмечает газета Brasil 247, визит Мухики «усилит международный престиж Лулы да Силвы и его символическую мощь на латиноамериканской сцене».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии был заключен в тюрьму в апреле этого года. Он приговорен к 12 годам лишения свободы за коррупцию.

Лула да Силва намерен принять участие в президентских выборах в октябре этого года. Несмотря на тюремное заключение, он остается лидером рейтингов популярности возможных кандидатов.