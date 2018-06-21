Кемерово, 21 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В Кемерове 24 июня состоится грандиозное мероприятие — арт-фестиваль «Кемфест». Как сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК), выступившей генеральным партнером этого масштабного культурного мероприятия, местом проведения фестиваля станет реконструированная в 2017 году часть бульвара Строителей, которая сегодня является самым популярным у кемеровчан местом для прогулок и отдыха.

СГК Арт-фестиваль «Кемфест»

Известно, что участникам фестиваля будут предложены самые разнообразные развлечения. Например, на театральной площадке, которая станет основной, будет работать театр «Пластилиновый дождь» и любительские коллективы, которые будут показывать различного рода перформансы.

Также на фестивале откроется отдельная площадка для детей. Театр «Желтый квадрат» приедет из Екатеринбурга специально для юной аудитории и будет повторять свои спектакли по несколько раз, а в перерывах можно будет поиграть с аниматорами.

Детский театр миниатюр выступит со спектаклем «Дед Мазай и зайцы». Отдельную площадку займет проект «Лучший», который известен в Кемерове уже много лет. В рамках программы «Лучший. Che X off» 12 чтецов будут читать отрывки из произведений Антона Чехова.

На фестивале запустят специальные интерактивные зоны. Например, 15 камер, которые будут делать 3D снимки. Готовое фото появится на электронной почте фотографируемого уже через 10−15 минут.

В локации «Велооркестр», объединяющей спорт и музыку, каждый может превратиться в музыканта, просто крутя педали. Сибирская генерирующая компания выступает генеральным партнером фестиваля.

«Кроме того СГК уже традиционно внесет свою неповторимую деталь в общую событийную картину, приглашая всех желающих на Кемеровскую ГРЭС, которая давно стала неотъемлемой частью городского индустриального пейзажа. Визит горожан, наших потребителей, на Кемеровскую ГРЭС откроет фестиваль», — пояснил директор электростанции Сергей Пушкин.

По его словам, два года подряд такие встречи проводились в рамках фестиваля «Детализация», и энергетики убедились, что людям по-настоящему интересно познакомиться с электростанцией, побывать на территории, внутри цехов, узнать секреты «фабрики тепла».

«Поэтому в очередной раз мы с удовольствием встречаем гостей на Кемеровской ГРЭС и обещаем не разочаровать. Закончится «Кемфест» в 22:00, в финале гостей фестиваля ждут выступления музыкантов», — подчеркнул Сергей Пушкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирская генерирующая компания в третий раз инициирует и поддерживает проведение городских фестивалей.

«Они становятся яркими, творческими, наполненными энергией, новыми идеями, проектами, людьми, городскими событиями. Уверен, горожане примут «Кемфест», и каждый найдёт в нем себе чудо по душе. Модератором фестиваля выступает Фонд «Яркий Город», генеральный информационный партнер — ГТРК «Кузбасс», — пояснил начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК Олег Бритвин.