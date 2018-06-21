Омск, 21 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Омске сегодня, 21 июня, состоялась военно-патриотическая акция «А завтра была война!», посвящённая Дню памяти и скорби. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в мероприятии на Аллее Славы Бульвара Победы приняли участие ветераны, военнослужащие, представители молодежных организаций.

Omskportal.ru Военно-патриотическая акция «А завтра была война!», Омск, 21 июня 2018 года

На Бульваре Победы звучали мелодии военных лет в исполнении духового оркестра УФСИН России по Омской области. Поисковые отряды представили найденные на местах раскопок каски, бинокли, гильзы снарядов, солдатское снаряжение. Историко-патриотический клуб «225 автотранспортный батальон» показал советские и американские автомобили, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

О том, как начиналась война, рассказал омич Михаил Буделев:

«Когда объявили о начале войны, то я, как и все одноклассники, написал заявление о добровольном зачислении в армию. После ускоренных курсов младших командиров в декабре 1941 года в составе 141-го отдельного лыжного батальона прибыл на Западный фронт. Там советские войска в ходе упорных боев освободили города Андреаполь и Торопец. В феврале 1942 года в боях под Старой Торопой получил тяжёлое ранение. После восьми месяцев лечения в госпиталях вернулся домой инвалидом первой группы. Война стала серьёзным испытанием для всего народа. Миллионы людей погибли, защищая свободу и независимость нашей Родины. Но наши люди на фронте и в тылу сделали все возможное, чтобы разгромить врага».

Завершило акцию возложение памятной гирлянды и цветов к монументу «Слава Героям».

Добавим, по данным правительства региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт оправились более 300 тысяч омичей. Домой вернулся лишь каждый второй. В Омск эвакуировали около ста предприятий, которые начали выпуск военной продукции уже летом 1941 года. Регион поставлял на фронт танки Т-34, самолёты, патроны, продукты питания. В Омской области работали 45 госпиталей, в которых лечили раненых. Из Ленинграда в Омск эвакуировали более 17 тысяч детей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 мая 2018 года в Омской области в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 тысяч человек.

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