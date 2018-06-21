Вашингтон, 21 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Голливудский актер Питер Фонда принес извинения семье президента США Дональда Трампа за оскорбительные угрозы в адрес его сына Бэррона, передает 21 июня Fox News.

Brian Snelson Питер Фонда

«Я очень возмущён и растерян по поводу ситуации с детьми, которых отделяют от родителей на границе, но я зашёл слишком далеко», — объяснил актер причины, побудившие его обрушиться с нападками на Бэррона.

Фонда признал, что не должен был выражать свое беспокойство в таком виде и извинился за боль, которую могли причинить слова семье президента.

Напомним, в своем раннем сообщении Фонда предложил «вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить в клетку с педофилами», чтобы семья американского президента на себе почувствовала последствия политики разделения семей нелегальных мигрантов.