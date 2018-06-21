Калининград, 21 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Калининград на матч сборных Швейцарии и Сербии приехали три швейцарских болельщика на ретро-тракторе. Сегодня на российско-польской границе их встретили журналисты.

Wmtraktor18.ch Швейцарские трактористы-болельщики

55-летний Беат Штудер, 55-летний Вернер Циммерманн и 67-летний Йозеф Вюер преодолели более 1800 километров, выехав из швейцарского города Люцерн две недели назад.

Крейсерская скорость трактора составляет в среднем 30 км/час. Раритетному трактору в этом году исполнилось 54 года.

«Футбол объединяет: эмоции, радость от игры и новые знакомства. Да здравствует футбол!», — заявили путешественники на российской земле.

Матч команд Швейцарии и Сербии состоитя завтра, 22 июня, в Калининграде. Сегодня сборная Швейцарии прилетела в российский эксклав, а сборная Сербии находится в Калининградской области с прошлой недели. Вечером сборные проведут тренировки.