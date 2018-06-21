Берлин, 21 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. На фоне спора в коалиционном правительстве ФРГ о миграционной политике, канцлер Германии Ангела Меркель, в рамках двухдневной ближневосточной поездки посещает короля Иордании Абдуллу II, 21 июня сообщает Neue Westfälishe

Bundeskanzlerin.de Встреча Ангелы Меркель с королём Иордании Абдуллой II

«Ситуация в регионе и положение беженцев в хашимитском Королевстве должны быть в центре внимания. Поддержка таких стран, как Иордания, которые массово заполонили беженцы из Сирии, является важным элементом регулирования миграции», — заявила канцлер Германии. Улучшив положение мигрантов в третьих странах, она хочет остановить поток, хлынувший в Европу.

По данным ООН, Иордания оказывает помощь более 650 тыс. сирийских беженцев. Иордания с двух сторон окружена большими государствами, находящимися в кризисе. Сама Иордания, страна пустынь, относительно стабильна. Тем не менее из-за запланированного повышения налогов и мер жесткой экономии в середине июня произошли массовые протесты. Чтобы сохранить ситуацию под контролем, Абдулла II уволил своего премьер-министра и вернул цены на основные продукты на прежний уровень. А также он отменил спорный закон о повышении налогов. Иордания нуждается в международной помощи.

Она также собирается посетить немецкий иорданский университет в столице Иордании Аммане и встретится с солдатами бундесвера, которые находятся в стране, как часть международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вечером Меркель хочет улететь в столицу Ливана Бейрут. Там запланированы переговоры с премьер-министром Саадом Харири и посещение школы работающей в две смены, в которой утром обучаются ливанские дети, а в послеобеденные время сирийские дети-беженцы.