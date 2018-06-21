Вашингтон, 21 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал 21 июня изменить «смехотворные миграционные законы» США. С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Отгородившись стеной

«Нам не следует занимать судей тысячами, как того требуют наши смехотворные законы», — подчеркнул Трамп.

«Нам следует изменить наши законы, построить стену, нанять пограничников и сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США и не позволять людям приезжать в нашу страну с помощью юридического основания, которому их научили, как паролю», — добавил он.

Напомним, в США продолжается обсуждение миграционной политики нынешней администрации. В её рамках предполагается разделение детей и родителей, которые прибыли на территорию страны незаконно. Ранее Трамп подписал закон, запрещающий разделять семьи нелегальных иммигрантов в США при задержании.

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