Самара, 21 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Сборная Австралии сравняла счёт в матче против сборной Дании. Где-то это мы уже видели, да? Конечно. Ведь в матче со сборной Франции в первом туре группы С австралийцы, как сообщало ИА REGNUM, так же отыгрались с пенальти. И так же в конце первого тайма. Вновь к мячу подошёл капитан австралийцев Майл Единак и вновь оказался безупречен. 38-я минута — счёт 1:1.

AntalyasporFC Автор гола за Австралию Миле Единак

Австралийцы забивают на этом чемпионате только с пенальти. Будут ли голы с игры? Повторится ли сценарий матча Франция — Австралия, тогда, как сообщало ИА REGNUM, матч закончился со счётом 2:1. Смотрим осторожный, но очень качественный футбол!