Лебяжье, Курганская область, 21 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В Курганской области будут судить местную жительницу за убийство новорождённого ребёнка. Женщина «смыла» в унитаз поезда собственного сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

(сс) lailajuliana Игрушка-ребенок

Следствие завершено, и 20-летней женщине предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Дело передано в суд. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

По версии следствия, обвиняемая 9 февраля 2018 года в утреннее время, находясь в туалете пригородного электропоезда, родила жизнеспособного, доношенного сына. Находясь в послеродовом состоянии выраженного эмоционального напряжения, выбросила его в отверстие дна унитаза. И поехала дальше.

Окоченевший труп ребёнка был обнаружен работниками железной дороги на станции Лебяжья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Хабаровском крае аналогичным образом поступила другая женщина: родила ребенка в туалете поезда и выбросила из вагона. Младенца нашли мёртвым. Тело младенца было обнаружено на железнодорожном путепроводе.

В ЯНАО в сентябре 2017 года подобному зверству способствовала мать несовершеннолетней роженицы: приняла роды у дочери в туалете поезда «Москва-Лабытнанги» и выкинула из вагона.