Сент-Пол, США, 21 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился вывести некоторых участников митинга в штате Миннесота и посмеялся над ними. Манифестанты выражали свое возмущение миграционной политикой США, инцидент был показан в эфире американских телеканалов.

DonkeyHotey Смеющийся Трамп

«Это женщина или мужчина? Я не могу понять. Ему нужна стрижка», — сказал Трамп об одном из протестующих.

Другой участнице митинга американский лидер посоветовал «вернуться к мамочке».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае и начале июня власти США разлучили с родителями более двух тысяч детей мигрантов, которые нелегально пересекли границу. Такие меры раскритиковали общественность и политики, включая первую леди Меланью Трамп и папу римского Франциска. В середине июня Трамп подписал закон, запрещающий разлучать детей и родителей при задержании на границе США.

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