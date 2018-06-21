Кемерово, 21 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Основные работы на объектах Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кемеровской области, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, должны быть завершены к 15 сентября. Как сообщили сегодня, 21 июня, в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», такую задачу руководителям электростанций и теплосетевых предприятий поставил директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак в ходе производственного совещания.

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«Минувший отопительный сезон из-за низких температур наружного воздуха выдался самым продолжительным за последние годы в Кемеровской области. Мы подавали тепло 257 дней и остановили теплоснабжение практически на три недели позже средних показателей. Учитывая короткое лето и значительные объёмы плановых ремонтных работ, которые мы наметили выполнить, задача предстоит не из лёгких», — подчеркнул директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак.

Именно поэтому он полагает, что энергетикам нужно мобилизоваться и уложиться в установленные сроки, а ещё лучше сделать раньше, потому что погода в Сибири бывает непредсказуема.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году отопительный сезон в Кемерове завершился 28 мая, в Новокузнецке 25 мая. Производство тепла предприятиями СГК в Кузбассе по итогам пяти месяцев 2018 года возросло. Всего потребителям было отпущено 4,8 млн гигакалорий тепловой энергии. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

После того, когда потребовалось продление отопительного сезона из-за похолодания, в графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и в планы выполнения ремонтов теплофикационного оборудования пришлось вносить коррективы.

«Охват по начатым и выполненным ремонтам основного теплофикационного оборудования составляет почти 56%. Ремонты котлов, турбоагрегатов, другого оборудования на электростанциях — в графике», — отметил Юрий Шейбак.

Держать заданный темп и качество работ для энергетиков СГК является сейчас первоочередной задачей.

Всего за 2018 год на электростанциях Кузбасского филиала СГК запланировано выполнить капитальный и текущий ремонты на 188 единицах основного тепломеханического и электротехнического оборудования. В частности, выполнить ремонт 55 котлов, 43 турбоагрегатов, 47 трансформаторов, 43 турбогенераторов. Затраты на ремонтную программу СГК в Кузбассе превысят 3,1 млрд рублей.