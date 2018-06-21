Тамбов, 21 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В тамбовском посёлке Первомайский после реконструкции открыт Дом культуры. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Открытие Дома культуры

Дом культуры — главная досуговая площадка в поселке Первомайский. Здесь проходят торжественные мероприятия, концерты и праздники. Местные жители признаются, что давно ждали, когда здание приведут в порядок. Реконструкция длилась почти четыре года, и её стоимость составила 285 млн рублей. Работы шли в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры» до 2020 года за счёт средств областного бюджета.

Теперь Дом культуры открыт для всех. Это современный объект с актовым залом на 655 мест, библиотекой, танцевальной студией, художественной мастерской, служебными и бытовыми помещениями. Кроме того, здесь созданы условия для занятий спортом и гимнастикой. После первого знакомства многие люди говорят, что придут сюда ещё раз вместе с друзьями и близкими, а подрастающее поколение получит дополнительные возможности для занятий искусством и художественным творчеством. Это не может не радовать сотрудников учреждения. Они заверяют, что строители старались не зря — очаг культуры пустовать не будет.

Со знаменательным событием жителей посёлка поздравил губернатор Александр Никитин. Он отметил, что обновленный Дом культуры будет способствовать эффективному развитию самодеятельного народного творчества, сохранению местных обычаев, традиций, фольклора. Глава региона подарил дому культуры сертификат на сумму более 500 тысяч рублей для приобретения оборудования.

Напомним, в марте 2018 года в селе Ивановка Уваровского района Тамбовской области, рядом с известным на весь мир музеем-усадьбой Сергея Рахманинова, открылся Дом культуры с концертным залом. Александр Никитин назвал это событие значимым не только для Тамбовской области, но и для всей страны.

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