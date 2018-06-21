Анкара, 21 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали девять человек по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ, сообщает 21 июня Anadolu.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Причастными в распространении незаконных препаратов объявлены члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. У них было изъято 38 кг героина, а также 6 кг метамфитамина.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, ее деятельность на территории государства запрещена.