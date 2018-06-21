Москва, 21 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Перед чемпионатом мира в России нам рассказывали, как сотнями уничтожали бездомных собак, зачищая от них улицы. И делалось это якобы по приказу властей. Аагентство AFP даже опубликовало жуткую фотографию, которую можно было бы озаглавить как «кладбище бродячих собак»: много-много убитых животныхк.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Уличные собаки

Но немецкое издание Stern разоблачило фейк. Оказалось, что фотографию с мёртвыми животными намеренно распространяли в социальных сетях, а агентство AFP для острастки решило использовать её обрезанную версию. На оригинальном же снимке можно лицезреть моторикш и рекламу на языке урду — в общем, снимок сделан не в России. Так что собаки живы, а к фейкам иностранных агентств нам не привыкать.