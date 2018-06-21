Мадрид, 21 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Голкипер мадридского «Реала» Лука Зидан может покинуть клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Marca.

Football.ua Андрей Лунин

По информации издания, новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги не рассчитывает на Зидана в сезоне 2018/19. Предполагается, что его заменит украинский вратарь Андрей Лунин, который должен перейти из клуба «Заря».

Отметим, что Лука Зидан является сыном бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. В системе «королевского клуба» он находится с 2004 года. В сезоне 2017/18 он сыграл в одном матче и пропустил два мяча.

Как сообщало ИА REGNUM, мадридский «Реал» купил украинского вратаря Андрея Лунина, выступающего за клуб «Заря» за € 8,5 млн.

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