Ярославль, 21 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Прямая трансляция совместного заседания постоянных комиссий муниципалитета Ярославля по ЖКХ и экономике прервалась во время обсуждения вопроса о ввозе московского мусора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Вопрос «О состоянии, перспективе развития полигона ТБО «Скоково» и оценке уровня его экологического влияния на город Ярославль» был включен в повестку дня по инициативе руководителя фракции КПРФ в муниципалитете Евгении Овод. Докладчиком выступал замдиректора областного департамента охраны окружающей среды Михаил Сорокин, а содокладчиком — депутат муниципалитета Сергей Калинин.

Сорокин фактически повторил доклад, озвученный ранее на аналогичном заседании комитета Ярославской областной думы. По словам чиновника, никакой опасности для окружающей среды полигон «Скоково», куда ввозят мусор из Москвы, не представляет. Сергей Калинин, входивший в экспертную группу по вопросу ввоза московского мусора, был менее оптимистичен. По его словам, главной проблемой полигона является фильтрат, попадающий в реку Нору и затем в Волгу.

После этого вопросы начала задавать депутат Евгения Овод. Однако в этот момент прямая интернет-трансляция заседания, с помощью которой за заседаниями следят журналисты и заинтересованная общественность, прервалась. Сотрудники аппарата муниципалитета не смогли оперативно пояснить причины сбоя.