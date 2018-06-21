Калининград, 21 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Калининградской области осужден командир воинской части №54 129 полковник Евгений Жук, признанный судом виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Заметание улик

Как сообщили сегодня, 21 июня, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, командир скрыл факт хищения блоков к зенитно-ракетному комплексу «Тор».

"Зная из доклада подчиненных ему офицеров о недостатке блоков к заштатному изделию «Тор» и опасаясь возбуждения уголовного дела, Жук решил скрыть факт хищения этого имущества», — сообщили в ведомстве.

Когда же правоохранительные органы инициировали проверку, то командир позаимствовал аналогичные детали из другой воинской части и установил их на разукомплектованные изделия.

Подсудимый Жук вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

В итоге Калининградский гарнизонный военный суд назначил Жуку меру уголовно-правового характера — в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM дополняет, что тактический зенитный ракетный комплекс «Тор» предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.