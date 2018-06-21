Москва, 21 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к мирному урегулированию конфликта на Корейском полуострове. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 июня заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пленарном заседании Госдумы.

Duma.gov.ru Мун Чжэ Ин в Госдуме

«Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к достижению мира на Корейском полуострове, процветанию Северо-Восточной Азии», — заявил Ин.

Он подчеркнул, что приложил множество усилий на достижение целей развития такого сотрудничества. Так, после избрания Ина впервые был направлен спецпосланник в Россию, благодаря чему удалось обсудить вопросы мирного урегулирования и северокорейскую ядерную проблему. Кроме того, в Корее был создан ответственный за взаимодействие с Россией комитет по северному экономическому сотрудничеству.