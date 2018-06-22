Москва, 22 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Нефтяники, как и обещали, заморозили цену моторного топлива на АЗС в обмен на обещанное правительством снижение акцизов, но ситуация на топливном рынке далека от нормальной. Стоимость нефтепродуктов на мелкоооптовом и розничных рынках стала отличаться в разы. К тому же сопоставление данных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) показывает, что в большинстве случаев их мелкооптовые цены превышают их же розничные.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Напомним, из-за ослабления рубля и увеличения стоимости нефти на мировом рынке цены на моторное топливо в России растут уже не один месяц. Но наиболее существенно этот процесс стал заметен с мая 20 018 года. По данным ЦБ РФ, в апреле топливо выросло в цене на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%.

Правительство намеревалось стабилизировать рынок путём снижения акцизов на бензин в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен на автозаправках. К чему это привело, наглядно демонстрирует таблица по мелкооптовым и розничным ценам на бензин в различных регионах РФ, подготовленная Российским топливным союзом (РТС).

«В составленную нами таблицу включены 17 регионов России, представляющих все федеральные округа. За представленные в них данные мы можем ручаться, поскольку эта информация членов РТС. Если сравнить оптовые и розничные цены, то станет понятно, что частные АЗС несут прямые убытки.

К примеру, на сегодняшний день убытки с учётом операционных расходов (в зависимости от вида топлива) в Алтайском крае составляют от 1,5 до 3 рублей на каждом литре реализованного топлива», — пояснил вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Данные по мелкооптовым и розничным ценам в различных регионах РФ по состоянию на 21 июня 2018 года