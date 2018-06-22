Золотой литр: данные по мелкооптовым и розничным ценам на бензин в России
Москва, 22 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Нефтяники, как и обещали, заморозили цену моторного топлива на АЗС в обмен на обещанное правительством снижение акцизов, но ситуация на топливном рынке далека от нормальной. Стоимость нефтепродуктов на мелкоооптовом и розничных рынках стала отличаться в разы. К тому же сопоставление данных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) показывает, что в большинстве случаев их мелкооптовые цены превышают их же розничные.
Напомним, из-за ослабления рубля и увеличения стоимости нефти на мировом рынке цены на моторное топливо в России растут уже не один месяц. Но наиболее существенно этот процесс стал заметен с мая 20 018 года. По данным ЦБ РФ, в апреле топливо выросло в цене на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%.
Правительство намеревалось стабилизировать рынок путём снижения акцизов на бензин в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен на автозаправках. К чему это привело, наглядно демонстрирует таблица по мелкооптовым и розничным ценам на бензин в различных регионах РФ, подготовленная Российским топливным союзом (РТС).
«В составленную нами таблицу включены 17 регионов России, представляющих все федеральные округа. За представленные в них данные мы можем ручаться, поскольку эта информация членов РТС. Если сравнить оптовые и розничные цены, то станет понятно, что частные АЗС несут прямые убытки.
К примеру, на сегодняшний день убытки с учётом операционных расходов (в зависимости от вида топлива) в Алтайском крае составляют от 1,5 до 3 рублей на каждом литре реализованного топлива», — пояснил вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.
Данные по мелкооптовым и розничным ценам в различных регионах РФ по состоянию на 21 июня 2018 года
|№ п/п
|Регион (город)
|Компания (мелкооптовые поставки)
|Мелкооптовые цены
|Компания (реализация на АЗС)
|Розничные цены
|ДТ
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|АИ-92
|АИ-95
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|1
|г. Москва *****
|РН-Москва
|43,18
|43,70
|43,58
|РН-Москва
|43,98
|41,85
|45,56
|Газпромнефть-РП
|40,78
|39,48
|41,40
|Газпромнефть-Центр
|43,58
|41,90
|45,11
|Лукойл-ЦНП
|43,60
|43,47
|43,35
|Лукойл-ЦНП
|44,72
|42,45
|46,35
|Среднее значение
|42,52
|42,22
|42,78
|ВЕМЕС
|44,34
|42,37
|46,16
|Астра
|45,87
|44,77
|46,99
|НефтьМагистраль
|45,44
|43,97
|46,03
|2
|г. Санкт-Петербург
|РН-СЗ
|42,33
|41,70
|42,38
|РН-Северо-Запад
|43,65
|40,55
|43,81
Из данных РТС следует, что в целом из всех наблюдаемых регионов небольшое уменьшение мелкоооптовых цен, несмотря на заявленную регулятором стабилизацию на топливном рынке, произошло только в Санкт-Петербурге, Владимирской, Рязанской и Нижегородской областях и в Алтайском крае. В Татарии оптовая цена литра АИ-92 даже увеличилась.
Очевидно, что, сдерживая розничные цены на собственных АЗС и неся убытки в рознице, вертикально интегрированные нефтяные компании перенесли центр прибыли в оптовое звено. Тогда как сети АЗС, не входящие в состав ВИНК, оказались на грани выживания.
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«Мы увидели стабилизацию розничных цен, это было волевое ручное решение. Но нам также заявляли, что после заморозки розничных цен будет серьёзное падение оптовых цен за счёт введения экспортных пошлин, за счёт снижения акцизов. Но на сегодняшний день мы видим только стабилизацию в рознице, а оптовые цены практически не снижаются.
Небольшое снижение произошло на бирже в Санкт-Петербурге по бензину, цена дизельного топлива тоже немного сократилась. Но это топливо придёт на АЗС в лучшем случае через 30 дней. Поэтому если сказать, что жизнь наладилась, то это будет неправдой», — заявил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров «Роснефти» в Красноярске озвучил общеизвестные причины роста цен на бензин в России — падение рубля и рост стоимости нефти на мировом рынке. Но даже российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» признал, что сложившаяся ситуация — результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Но вместо того, чтобы начать действовать, один регулятор (ФАС РФ) стал заявлять, что рынок стабилизировался, а то, что цена бензина растёт, так это инфляция виновата да независимые АЗС, которые хотят увеличить свою прибыль.
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В Минтопэнерго и вовсе предлагают взаимоисключающие друг друга инструменты государственного регулирования топливного рынка. Назывались и повышение экспортных пошлин, и возвратный акциз. Но пока складывается впечатление, что происходит обычное для правительственных чиновников «забалтывание» проблемы: о ней много говорят, но мало что делают. В регионах тем временем зреют бунты.
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