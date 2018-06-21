Владимир, 21 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Лидером списка партии «Родина» на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области может стать главный редактор газеты «Завтра» писатель Александр Проханов. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии Магамед Ахматов.

Lipetskinfo.ru Александр Проханов

«Родина» планирует принять участие в выборах 2018 года во Владимирской области. Лидером списка партии может стать Александр Проханов — со сторонником парии «Родина», главным редактором газеты «Завтра», великим писателем и публицистом ведутся переговоры», — говорится в сообщении, поступившем в ИА REGNUM.

В сообщении также отмечается, что «костяком списка» станут жители региона.

«Мы планируем сформировать фракцию в Законодательном Собрании Владимирской области. В нашем регионе мы зафиксируем неактуальность нынешней оппозиции и начнем перезагрузку политической системы к выборам в Государственную думу 2021 года», — заявил Ахматов.

Напомним, выборы в заксобрание Владимирской области пройдут 9 сентября. Уже известно, что список КПРФ возглавит журналист Максим Шевченко. Он же станет кандидатом в губернаторы от партии. Лидером списка ЛДПР станет Владимир Жириновский. Пока с первым номером в списке не определилась «Единая Россия». СМИ сообщают, что «паровозом» может стать губернатор Светлана Орлова, которая сегодня, 21 июня, представила в облизбирком документы на выдвижение кандидатом на выборы главы области.