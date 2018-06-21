Москва, 21 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Россия и Украина могут разработать международное соглашение по вопросу освобождения на территории обеих стран заключенных с двойным гражданством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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«Со своей стороны я обратилась к (омбудсмену Украины) Людмиле Денисовой с просьбой оказать мне содействие в посещении Кирилла Вышинского, Александра Баранова, Максима Одинцова и других наших граждан. И оказать содействие в освобождении этих граждан. Сложность заключается в том, что они имею два гражданства: российское и украинское. И вопрос о передаче отбывать наказание или передаче освобождения с целью отбывания наказания в другой стране невозможно в отношении этих граждан», — отметила Москалькова.

В частности, по ее словам, ни Украина не выдает своих граждан, ни РФ не использует эту практику.

«Этот вопрос с точки зрения гражданства сегодня нерешаемый, пока не появится специальное соглашение, определяющее неопределенный статус этих людей», — заявила Москалькова.

По ее словам, над этим обеим государствам предстоит в ближайшее время поработать

«Это значит, что такое освобождение невозможно по законодательству в том формате, в котором я ставлю вопрос перед Людмилой Денисовой и она передо мной. Но это не значит, что нет возможности решения. Нужно, видимо, выходить на двустороннее международное соглашение по этому вопросу», — заявила Москалькова.