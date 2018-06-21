Ульяновск, 21 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Ульяновским дольщикам ЖК «Молодёжный» помогут, проблемный дом будет достроен. Региональные власти готовы взять на себя часть обязательств, чтобы завершить строительство. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона по итогам встречи главы Ульяновской области Сергея Морозова с дольщиками.

Ulgov.ru Встреча губернатора Сергея Морозова с дольщиками

Власти отмечают, что будет выработан план действий для завершения строительства дома на улице Буинской.

«Мы возьмём на себя обязательство оказать содействие в приобретении необходимых строительных материалов, оборудования. Сегодня уже проведены переговоры с организацией, которая готова достроить здание, возможно, мы выкупим часть квартир», — подчеркнул Сергей Морозов, заверив, что данному объекту региональная власть будет уделять «серьёзное внимание», и напомнив, что президент страны Владимир Путин акцентировал особое внимание на данной проблеме во время прямой линии

По словам губернатора, будут проведены юридические консультации с целью ускорения сдачи дома и подготовлено обращение в правоохранительные органы для проверки действий нынешнего собственника.

Ulgov.ru ЖК «Молодежный»

По данным минстроя Ульяновской области, готовность объекта составляет 70%. Всего дольщиков — 848, не реализовано 84 квартиры и 1800 кв. метров коммерческой площади. Разрешение на строительство 24-хэтажного многоквартирного жилого дома по улице Буинской в Ленинском районе Ульяновска заканчивается 20 августа этого года.

Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта региона Дмитрий Вавилин отмечает, что подрядчик «с объёмом строительства не справляется, финансирования для достройки объекта у него нет».

«Единственный выход, который мы видим, — это возведение объекта новым застройщиком, который готов за нереализованные квартиры выполнить необходимые строительно-монтажные работы. К сожалению, с нынешним застройщиком договориться о передаче объекта новому подрядчику не выходит», — говорит министр.

В результате министерство совместно с правоохранительными органами рассматривает «иные варианты» возможной передачи объекта другому застройщику. По оценке строителей, дом можно будет достроить за 8−9 месяцев.

Ulgov.ru Проект

По словам лидера инициативной группы дольщиков Руслана Хайрова, он вступил в долю в 2014 году в период активного строительства дома. И тогда не было сомнений, что объект будет сдан в сроки. Но после скачков валюты, падения цен на квартиры при удорожании стройматериалов возникли финансовые трудности.

«В то время государство не предусматривало механизмов защиты дольщиков, какие существуют сейчас. Сейчас с региональными властями мы нашли нового инвестора и надеемся, что в ближайшее время все-таки дом достроится», — рассказал участник долевого строительства.