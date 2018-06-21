Ростов-на-Дону, 21 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Пустить трамваи по улице Станиславского в Ростове-на-Дону пообещал журналистам сити-менеджер Виталий Кушнарёв. По его словам, курсировать электротранспорт начнёт 1 июля. Движение же для автомобилистов откроют уже 25 июня.

ИА REGNUM Нетронутая часть улицы Станиславского

Сам же ремонт многострадальной транспортной артерии города-миллионника находится в завершающей стадии. По словам Кушнарёва, вовремя запустить движение трамваев не удалось из-за монтажа контактной сети.

ИА REGNUM напоминает, что движение по улице Станиславского донской губернатор Василий Голубев требовал открыть ещё 14 июня. Эти сроки были сорваны. Как и сроки завершения реконструкции, которые были определены 31 мая.

На прошлой неделе стало известно, что для завершения ремонта улицы не хватило ещё 84 млн рублей, несмотря на то, что общая сумма неоднократно корректировалась в сторону увеличения. Так, на ремонт было направлено уже более 1 млрд рублей.