Москва, 21 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. На Корейском полуострове происходят серьёзные перемены, которые положат конец конфликту между Сеулом и Пхеньяном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 июня заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пленарном заседании Госдумы.

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

«Сейчас на Корейском полуострове происходят исторические перемены. В апреле я встретился с председателем Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном. В Пханмунджомской декларации мы пообещали всему миру полную денуклеаризацию и что больше не будет войны на Корейском полуострове», — заявил Ин.

Важность мира ощущается намного глубже теми, кто отдал свою жизнь на достижение мира в бедствиях войны, подчеркнул президент, и добавил, что, как и в России, народ Кореи испытал жестокую войну.