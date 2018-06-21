«Больше войны на Корейском полуострове не будет» — Мун Чжэ Ин
Москва, 21 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. На Корейском полуострове происходят серьёзные перемены, которые положат конец конфликту между Сеулом и Пхеньяном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 июня заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на пленарном заседании Госдумы.
«Сейчас на Корейском полуострове происходят исторические перемены. В апреле я встретился с председателем Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном. В Пханмунджомской декларации мы пообещали всему миру полную денуклеаризацию и что больше не будет войны на Корейском полуострове», — заявил Ин.
Важность мира ощущается намного глубже теми, кто отдал свою жизнь на достижение мира в бедствиях войны, подчеркнул президент, и добавил, что, как и в России, народ Кореи испытал жестокую войну.