Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Болельщики сборных Аргентины и Хорватии сыграли в футбол в преддверии матча своих национальных команд на чемпионате мира. Об этом сообщает «Р-спорт».

(сс) n3otr3x Пляжный футбол

Игра прошла на площадке для пляжного футбола, расположенной на Набережной гребного канала в Нижнем Новгороде. Встреча проходила в формате «семь на семь» и закончилась победой аргентинцев со счётом 6:1.

Отмечается, что на матче болельщиков присутствовал посол чемпионата мира и бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

Напомним, сборные Аргентины и Хорватии сыграют 21 июня в Нижнем Новгороде. На данный момент хорваты лидируют в группе после победы над Нигерией. Аргентинцы набрали одно очко, сыграв вничью с Исландией.

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