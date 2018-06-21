Москва, 21 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с украинским президентом Петром Порошенко ситуацию в Донбассе и осужденными в РФ гражданами Украины, сообщает 21 июня пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Путин в очередной раз отметил отсутствие альтернатив принятому ранее решению следовать Минским соглашениям и договоренностям, достигнутым в рамках минской Контактной группы и «нормандской четвёрки».

Президент РФ высказал обеспокоенность тем, что в последнее время киевские боевики увеличили интенсивность огня, что спровоцировало рост числа жертв среди мирного населения.

Кроме того, стороны обсудили содержание в заключении российских граждан на Украине, и украинцев — в России.