Махачкала, 21 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Дагестане передано в суд уголовное дело в отношении ректора института повышения квалификации кадров Исрапила Т. Руководителя учреждения дополнительного профессионального образования обвиняют в мошенничестве и подделке документов, сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Альберт Анкер. Шарлатан. 1879

Как установило следствие, в течение четырех лет (2013 — 2016 годы) ректор получал под отчет денежные средства. Они поступали в качестве субсидий на оказание услуг по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ. Деньги должны были направляться на выплату заработной платы преподавательскому составу.

Однако обучение в 2013—2014 годах проводилось частично, а в последующие годы и вовсе не проводилось. При этом в платежных ведомостях вместо подписей учителей ректор расписывался сам. Таким образом, он положил, по версии следствия, в свой карман 3,7 млн рублей.

Установить степень ответственности ректора предстоит Ленинскому районному суду города Махачкалы.

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Задержан ректор Дагестанской медицинской академии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Дагестане по подозрению в мошенничестве был задержан ректор Дагестанской медицинской академии Абдурахман Османов. В 2017 году под суд попал бывший заместитель председателя правительства республики Магомед Абдулаев, которого обвинили в нанесении ущерба бюджету на сумму 20 млн рублей. Абдулаев, оставив пост вице-премьера, был назначен исполняющим обязанности ректора Дагестанского государственного педагогического университета и самовольно распорядился денежными средствами, которые предназначались для выплаты студентам в качестве единовременной материальной помощи.