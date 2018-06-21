Москва, 21 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Москве на 22 и 23 июня объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары, сообщает 21 июня пресс-служба столичного управления МЧС.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

По данным ведомства, 22 и 23 июня в Москве максимальная температура воздуха составит +30 и более градусов. Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными, а также избегать перегрева на солнце, одевать в жару светлую одежду из натуральных тканей и головной убор.

Напомним, предстоящие выходные в Москве обещают быть жаркими. Повышение температуры воздуха до 30 градусов прогнозируется уже в пятницу, 22 июня. А самым знойным станет субботний день. По данным Гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.

Температурный рекорд 2018 года в Москве был зафиксирован 19 июня. Столбики термометров в этот день поднялись до отметки + 28 градусов по шкале Цельсия.