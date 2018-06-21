Воронеж, 21 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Воронежской области на 22−23 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

К. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни температура в воздуха в регионе может прогреться до +35°С.

Спасатели также предупреждают о том, что из-за жары повышаются риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на территории Воронежской области было объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

В настоящее время температура в Воронежской области составляет +26…28 градусов по шкале Цельсия.