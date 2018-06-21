Дамаск, 21 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Василий Верещагин. Перед атакой. Под Плевной (фрагмент). 1881

На прошлой неделе в немецком городе Штутгарте в течение двух дней шла встреча между Турцией и США, была уточнена «дорожная карта» по сирийскому городу Манбиджу.

Согласно этим договоренностям турецкие войска уже расположились на окраине города, они будут патрулировать вдоль так называемой «северной демаркационной линии». Эта линия отделяет зону под контролем Сирийских демократических сил от зоны контроля Сирийской свободной армии, которую поддерживает Турция.

По заявлению министра иностранных дел Турции Чавушоглу, курдские отряды, составляющие основу Сирийских демократических сил, начнут выходить из Манбиджа с 4 июля.

Всю территорию города будет контролировать местный орган управления — Военный совет Манбиджа.

Провинция Кунейтра

Принято решение о возвращении подразделений ирландской армии на сирийскую сторону Голанских высот. Речь идет о 130 военнослужащих 57-й пехотной группы.

С 2014 года этот контингент был вынужденно перемещен в лагерь Цзюани, который расположен на линии разграничения с израильской стороны. Это было вызвано действиями исламистов, которые постоянно похищали иностранных военнослужащих.

Провинция Латакия

Утром 20 июня группа боевиков из группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела атаку на военнослужащих сирийской армии в окрестностях населенного пункта Рабиян в Туркменских горах. Убито 9 сирийских солдат и офицеров. Официальные источники САА подтвердили эту информацию.

Исламисты разместили в интернете видео своей атаки.

Провинция Сувейда

Продолжается решительное продвижение Сирийской арабской армии в регионе Бадия аль-Шам.

Ранее сообщалось, что правительственные силы взяли под свой контроль населенные пункты Бир-Тайяра, Бир-Ум-Салабих, Кабт-Маунт, Тель-Шадид, Абар Варак и Бир-Ацхан, которые находятся на востоке провинции Сувейда.

Террористы выбиты из поселка Хирбат аль-Умбаши. В его окрестностях находились две господствующие высоты. Исламисты были вытеснены и с этих высот, и из окрестностей поселка.

Кроме этого, Сирийская арабская армия установила контроль над населенными пунктами Тал Кабр Саях, Расмус Абу Рур, Тал Аль-Дахайя, Рассум Булая, Расмус Аль-Самахия, Сайр Абу Сарвал, Вади Шатайх Сулейман, Тал Тава, Сум Аль-Муджайди, Аради Аль-Ювей и Вади Аль-Сахель.

В ходе наступательных действий сирийские военные захватили серьезные трофеи.

Провинция Дераа

20 июня подразделения элитной дивизии Вооруженных сил САР «Силы Тигра» начали наступательную операцию в северо-восточной части провинции Дераа. Захвачен бывший объект ПВО, а также город Бусра-аль-Харир.

В ходе ожесточенного боя другими подразделениями САА и ее союзниками взяты населенные пункты Аль-Мусейка и Аль-Даллаф, расположенные в районе Аль-Ладжат. Таким образом, территория джихадистов разделена на две части, на два «котла», что позволит эти районы зачистить по очереди. В результате этих действий фактически перерезана важная линия снабжения боевиков.

Есть непроверенная информация, что территория исламистов разрезана еще в одном месте, и речь идет уже о трех «котлах».

Военные эксперты, комментируя данное наступление, употребляют фразу «всё идет, как по учебнику», протянувшийся на север анклав исламистов является благоприятной целью для рассекающих ударов. В то же время, они отмечают, что при освобождении районов у границы с Иорданией и Израилем существует вероятность ударов по сирийским войскам со стороны Израиля и коалиции во главе с США.

Провинция Дейр-эз-Зор

На западе провинции Дейр-эз-Зор идет наступление 5-го армейского корпуса САА и отрядов «Хезболлы». От террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачищено более двух с половиной тысяч квадратных километров пустыни Бадия аль-Шам.

В результате успешных наступательных действий расширена буферная зона вокруг насосной станции Т-2, а также на границе с Ираком. За двое суток Сирийская арабская армия и ее союзники взяли под свой контроль следующие населенные пункты: Таль Аль-Кабад, Аль-Акфан Ну, Биар Аль-Аксан, Талул Аль-Хабари, Би Аль-Тайяра, Биар аль-Уорд, Биар Цвайд, Биар-эль-Самадия, Биар аль-Атан, Аль-Атшан, Биар Сиджар, Биар аль-Батихия, Сид аль-Ваар и Би’р Макар аль-Ваар.

Провинция Ракка

Курдская полиция «Асайиш» провела операцию по ликвидации группы боевиков «Харакат Аль-Киям». В ходе спецоперации один боевик убит, двое захвачены в плен. Затем было арестовано еще десять исламистов.

Группировка «Харакат Аль-Киям» поддерживается Турцией, сотрудничает с турецкой спецслужбой MIT. На территории, подконтрольной Сирийским демократическим силам, занимается убийствами бойцов курдских формирований и диверсионной деятельностью.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.