Киев, 21 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Инициированная правительством Украины инициатива «Украина без контрабанды» — это не разовая акция, и давление на контрабандистов и чиновников, которые способствуют контрабанде. Борьба с контрабандой будет только усиливаться на всех уровнях — вплоть до внесения изменений в законодательство в части криминализации действий, способствующих серому импорту и контрабанде.

Stefan van den Akker Пауки сцепились друг с другом

Об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины.

«Это не разовая акция. Давление уменьшаться не будет. Мы тщательно проанализируем работу таможен, решения будут жесткими. Так просто ничего не пройдет… Будем совершенствовать систему, чтобы механизмы борьбы были более эффективными. А также направим в парламент изменения в законодательство, которые предусматривают криминализацию», — добавил Гройсман, передает пресс-служба правительства Украины.

Он считает, что контрабанда наносит разрушительный удар по промышленности и честному бизнесу. Гройсман поручил привлечь к борьбе с контрабандой Нацполицию.

«Буду добиваться, чтобы решения выполнялись. Все схемы должны быть уничтожены. Это персональная ответственность правительства и правоохранительных органов. Рассчитываю на то, что объединенные усилия всей правоохранительной системы будут четкими и бескомпромиссными. При этом белый и честный бизнес не должен пострадать. Мы наладим мониторинг ситуации — в том числе, через «горячую линию». Честный бизнес будет защищен», — пообещал Гройсман.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов считает, что между премьером Гройсманом и президентом Петром Порошенко началась «новая таможенная война».

«Премьер-министр принял решение привлечь для контроля таможни и борьбы с контрабандой подразделения Национальной полиции. Ранее борьба с контрабандой находилась под контролем исключительно Службы безопасности Украины, известного всем главка «К». В наших реалиях это привело к тому, что СБУ с помощью агентуры и сбора компромата на таможенников полностью взяло под контроль все потоки импорта и экспорта самых ходовых товаров. Таможня уже давно фактически утратила самостоятельность и эффективность. Причем Гройсман этот управленческий хаос поддерживает — так, уже два года у таможни отсутствует свой начальник, действует исполняющий обязанности, а нормальное управление премьер пытался заменить лояльными себе импровизированными подразделениями «черных сотен», которые доказали крайне низкую эффективность и по сути стали лишь инструментом влияния», — пояснил Бутусов.

По его словам, накануне выборов партнерские отношения между Порошенко и Гройсманом разорваны.

«Поэтому СБУ намерено выбить Продана и других ставленников премьера с таможни. А Гройсман делает то, что когда-то не посмел сделать премьер Яценюк — премьер решил вступить с президентом в борьбу за власть и за контроль финансовых потоков. Причем Гройсман решил, в отличие от Яценюка, использовать в этой борьбе все ресурсы власти и опирается на поддержку министра внутренних дел Арсена Авакова, которого Порошенко считает одним из своих главных оппонентов», — добавил Бутусов.

«Такая конкуренция повысит прозрачность и конкуренцию и заставит СБУ считаться с интересами команды премьера. Придется делиться», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-мае 2018 года в общий фонд государственного бюджета Украины собрано 345 млрд грн (13,05 млрд долл. — ред.) платежей, контролируемых ГФС. Это на 13,4%, или на 1,5 млрд долл больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Поступления таможенных платежей в январе-мае в общий фонд госбюджета составили 125,6 млрд грн (4,7 млрд долл — ред.) и превысили прошлогодние показатели на 9,6%.