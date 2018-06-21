Москва, 21 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Госдума просит Минсвязи проработать вопрос об отмене международного роуминга в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, соответствующее протокольное поручение приняла Госдума.

(сс) DanielReche Свободное общение

«Предлагается поручить комитету Госдумы по информполитике запросить в Министерстве цифрового развития информацию о состоянии проработки вопроса отмены международного роуминга на пространстве Союзного государства России и Беларуси», — сказал депутат Александр Козловский («Единая Россия»).

По словам парламентария, сейчас страдают жители граничащих регионов — Псковской, Брянской, Смоленской областей.

«Жители возмущены необходимостью платить за сомнительные услуги международного роуминга», — указал парламентарий.