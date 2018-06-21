Киев, 21 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Украинские политологи и эксперты обсуждают обещание депутата, лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко передать всю полноту исполнительной власти канцлеру, в случае её победы на президентских выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко. Не подумайте плохого!

В частности, политолог ОлесяЯхно-Белковская назвала «признанием проигрыша» предложение Тимошенко изменить форму государственного правления.

«Предложение Тимошенко изменить форму правления после президентских выборов — это фактически признание в проигрыше. Ведь вряд ли есть те, кто считает, что Тимошенко может добровольно уйти из власти», — написала Яхно-Белковская 21 июня в «Фейсбуке».

Кроме того, блоггер Ким Ахеджаков прогнозирует экономический крах Украины в случае, если Тимошенко станет канцлером страны.

«…если вы считаете, что 26 000 процентов инфляции в Венесуэле — это недосягаемый результат, поверьте, канцлеру Юлии понадобится три — максимум четыре года власти, чтобы это опровергнуть», — написал Ахеджаков в «Фейсбуке».

В то же время политолог Станислав Федорчук считает, что лидер «Батькивщины» предлагает перейти к «условно парламентской республике».

«О парламентской системе от Тимошенко стоит писать отдельно. Достаточно технократический подход, который можно назвать условно парламентской республикой во главе с канцлером», — пояснил Федорчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня лидер «Батькивщины» Тимошенко заявила о намерениях ввести в стране парламентскую форму правления канцлерского типа. По ее словам, все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков.

«Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа», — сказала Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира, и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные — президентского.