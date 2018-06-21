Омск, 21 июня, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Город Омск завален бытовыми и строительными отходами. Большое количество свалок по всему городу выявила прокурорская проверка.

Скриншот со страницы группы «Омск ВК». Vk.com Свалка в Омске

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 июня, в областной прокуратуре, администрации административных округов Омска и бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не принимают надлежащих мер к ликвидации несанкционированных свалок. Проверяющие обнаружили мусор в Ленинском административном округе на улицах Иркутский тупик, Кропоткина, Калюжина, Блусевич, Правды, Новгородская, Ишимская, Волго-Донская; в Кировском административном округе на улицах Волгоградская, Взлётная, 1-я Полевая, пос. Ясная поляна; а также в Советском административном округе на улице Т. Белозерова.

Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в обращении с отходами. В ведомстве подчеркнули, что содержание территории округов и объектов — это одна из основных задач в деятельности администраций административных округов. Однако проверка показала существенные пробелы в работе чиновников. Например, департамент имущественных отношений предоставил в аренду земельный участок на улице Лукашевича для строительства кафе. И теперь этот участок и прилегающая к нему территория захламлены строительным и бытовым мусором. Строительство на территории не ведётся.

По итогам проверки прокурор города внёс мэру Омска Оксане Фадиной представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Между тем горожане периодически сообщают о свалках в Омске на страницах городских пабликов в соцсетях.

Например, подписчики паблика «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» рассказали о том, что свалка образовалась за остановкой ПО «Иртыш» — мусор не вывозится больше месяца.

«Эти свалки по всему городу, ничего нового», — прокомментировала одна из подписчиц.

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Добавим, в Омской области в июне 2018 года назначен новый министр природных ресурсов и экологии. Это земляк врио губернатора Омской области Александра БурковаИлья Лобов, который до нового назначения являлся депутатом Екатеринбургской городской думы.

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Представляя Лобова коллективу министерства, Бурков в том числе обратил внимание нового министра на «большое количество нерешённых проблем в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов».