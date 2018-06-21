Москва, 21 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Арестованный на Украине руководитель новостного портала РИА Новости Кирилл Вышинский содержится в камере херсонского СИЗО с пятью другими заключенными, сообщила 21 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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«Достаточно хорошие условия, есть горячая вода, душ, отделенный туалет», — передала Москалькова со слов украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая посетила журналиста.

Российский омбудсмен выразила надежду на то, что ей позволят лично посетить Вышинского для обеспечения его прав и свобод. Предположительно, Москалькова отправится в Херсон 23 июня.

Напомним, Вышинского задержали 15 мая в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик. По решению суда его поместили под стражу на 60 суток.