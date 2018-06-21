Бишкек, 21 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Ежегодно на содержание осужденных в Киргизии тратится 200 млн сомов (186,9 млн рублей) бюджетных денег. Об этом заявил председатель государственной службы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров на пресс-конференции, пишет «24.kg».

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР За решёткой

Глава ведомства отметил, что в ГСИН считают необходимым развивать подсобные хозяйства при тюрьмах и колониях — для того, чтобы снизить расходы бюджета на питание заключенных.

«Я поставил задачу по самоокупаемости продукции, которая закупается государством для осужденных. В ближайшие два года мы хотим окупать хотя бы 10% из того, что тратит государство. Сейчас мы сами оплачиваем ремонт, счета за свет, воду и другие мелкие расходы», — констатирует Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что по информации «World Prison Brief» на начало 2018 года, в тюрьмах и колониях Киргизии отбывали наказание около 10 600 человек. В том числе около 450 женщин и более 30 несовершеннолетних преступников. Количество приговоренных к условному сроку достигает порядка 3 000 человек.

Согласно данным национального статкомитета, в течение последних нескольких лет в Киргизии ежегодно к лишению свободы приговаривались до 3 000 преступников. Абсолютный рекорд по этому показателю был поставлен в 2000 году, когда за решетку отправились около 13 000 осужденных.