Архангельск, 21 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Жители Архангельской области предпочитают производить оплату товаров и услуг безналичным расчетом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Банка России.

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Так, в 1-м квартале этого года платёжными картами воспользовались 73,5 миллиона раз на общую сумму более 89 миллиардов рублей. Статистика также говорит о том, что жители региона расплачиваются за товары и услуги с помощью банковской карты в десять раз чаще, чем наличными.

Отметим, что сегодня безналичная оплата действует даже в мелких магазинах и на рынках Архангельска. Более того, продавцы часто предлагают провести оплату через приложение на смартфоне.

В 2019 году, напомним, покупки в российских интернет-магазинах можно будет оплачивать исключительно по номеру телефона.

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Как сообщало ИА REGNUM, увеличение спроса на безналичный расчет — это общероссийская тенденция. С 2012 года объем операций по платежным картам вырос в два раза — до 41,81 трлн рублей, при этом количество таких операций за шесть лет увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд.

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