Анкара, 21 июня, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции задержали 47 нелегальных мигрантов на западе страны, сообщает 21 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Среди задержанных были женщины и дети, все они передвигались на надувной лодке, что является чрезвычайно опасным мероприятием. Сотрудники полиции передали беженцев миграционным службам, которые будут решать вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома по причине внутренних конфликтов в их странах. Преимущественно люди бегут из Афганистана, Пакистана, Сирии и Ирака, надеясь попасть на территорию Евросоюза.