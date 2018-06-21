Астана, 21 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В рамках договора между товариществом с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» и Программой развития ООН из бюджета Казахстана выделено 1,5 млрд тенге ($4,4 млн) на закупку препаратов для пациентов с гепатитом С, сообщает 21 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство здравоохранение республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Благодаря договору стоимость некоторых препаратов для Казахстана была уменьшена в десять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта и. о. председателя правления «СК-Фармация» Шарий Исмуханов заявил, что снижения стоимости лекарственных средств в Казахстане удалось добиться за счет централизации закупок. Изменение схемы поставки лекарств привела к острому дефициту препаратов в некоторых регионах республики.

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