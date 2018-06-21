Калуга, 21 июня, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Жители Москвы, которые будут находиться в день голосования мэра столицы за пределами города, не лишатся возможности сделать свой выбор и проголосовать за понравившегося кандидата. Это главная новация выборов, намеченных на 9 сентября 2018 года. Этот вопрос обсуждался сегодня, 21 июня, в Москве, на заседании рабочей группы столичной городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами столицы.

Admoblkaluga.ru На заседании

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участие в заседании принимала и делегация Калужской области. В её состав помимо заместителя губернатора региона Алексея Никитенко вошли председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, региональный министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин и представители 11 районов области.

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Решение о создании рабочей группы было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома. Группа сформирована из представителей всех политических партий, а также общественных организаций, которые ведут профессиональное наблюдение за выборами. Работа будет организована в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых москвичам предложат создать избирательные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. На сегодня документы Мосгоризбирком подали 19 кандидатов. О намерении участвовать в выборах главы города нынешний мэр столицы Сергей Собянин заявлял на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» в мае.