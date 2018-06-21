Джакарта, 21 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Плов и морс — это два популярных среди индонезийцев блюда, на которые охотятся сторонники чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает Antaranews.

Александр Беклемишев (Реджио). Продавец плова. Копия с литографии А. Прециози «Плов». 1880-е

Кулинария, безусловно, становится одним из ключевых объектов для иностранных туристов, особенно во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года в России.

«Плов — это вид жареного риса с морковью, бараниной и некоторыми типичными узбекскими пряностями. Он отличается от нашего индонезийского жареного риса. А морс — популярный напиток в России. Летом он еще вкуснее, потому что его можно приготовить из свежих ягод», — рассказал один из индонезийских туристов.

Гири Маулана, индонезийский гражданин, который прожил в Москве несколько лет, рассказал, что многие рестораны в красивой старой части города предлагают еду и напитки по доступным ценам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу в РФ стартовал 14 июня.