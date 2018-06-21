Ярославль, 21 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Газпром дает Ярославской области время до августа, чтобы исправить ситуацию с долгами за потребленный газ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. На пресс-конференции, состоявшейся 20 июня, он ответил на вопрос — возможно ли, что Газпром прекратит в Ярославской области реализацию программ газификации и «Газпром — детям».

«Да, мы действительно попытались с руководством Ярославской области начать все с чистого листа и впервые за последние пять лет, что для нас является положительным моментом, с приходом нового руководства региона Газпром и Ярославская область подписали график реструктуризации задолженности на пять лет. Мы видели достаточно хорошую динамику, то, что правительство начало принимать ряд мер для обеспечения расчетов потребителей за текущие поставки», — начал с положительных моментов Кирилл Селезнев.

Он отметил, что благодаря договоренностям в 2017 году возобновились работы по программе газификации регионов и «Газпром детям».

«Но это достаточно большой аванс в наши взаимоотношения с Ярославской областью, и на сегодняшний день вопрос погашения долгов не снят. Пока что мы видим серьезный рост просроченной дебиторской задолженности, в частности, по теплоснабжающим организациям можно зафиксировать рост более чем на 300 млн рублей, что никоим образом не соответствует тем договоренностям и тем подписанным графикам, которые были у нас согласованы с регионом и его руководством», — продолжил он.

Для справки Кирилл Селезнев сообщил, что в целом просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей в Ярославской области на 1 мая составляет более 3 млрд рублей.

«Задолженность достаточно большая, традиционно в августе месяце подводим предварительные итоги по программе газификации и работе по задолженности, и тогда уже вносим определенные коррективы. Поэтому, если до августа Ярославская область у нас не исправится, мы будем принимать к ней более жесткие меры», — отметил Кирилл Селезнев.

Отметим, что в последний месяц в Ярославской области в Угличе, Рыбинске и Преславле происходили отключения котельных от газоснабжения из-за долгов.