Ростов-на-Дону, 21 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Иностранные болельщики, которые посетили матч между сборными Саудовской Аравии и Уругвая (0:1), получили заряд положительных эмоций от выступления донских кадет в парке «Левобережный». Юные казаки представили гостям донской танец и фланкировку казачьей шашкой, сообщает ИА REGNUM.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Донские казаки. Современность

Специальную программу подготовили воспитанники Донского императора Александра III и Орловского казачьих кадетских корпусов. Торжественный развод продемонстрировала конная дружина Всевеликого войска Донского — казаки представили бальный танец французского происхождения — котильон на лошадях, выполнили движение восьмёркой, фигуру «Мельница» и другие.

На площадке у памятника донскому атаману Матвею Платову гостей мундиаля приветствовали казачий почётный караул и казаки-студенты, подготовившие песенную программу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов Арену» 20 июня посетили более 42 тыс. человек, в том числе болельщики из Саудовской Аравии и Уругвая.