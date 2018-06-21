Киев, 21 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Украинские таможни и государственную фискальную службу ждут тщательные проверки в рамках борьбы с контрабандой. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает 21 июня телеканал «112 Украина».

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Вы у меня попляшете!

Глава правительства предупредил руководителей таможен и чиновников ГФС о том, что к ним «будут вопросы», решения после которых будут «абсолютно жесткими». Это касается всех руководителей таможен, пояснил он.

«Просто, чтобы вы понимали, что так просто вам это не пройдет», — сказал Гройсман на селекторном совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня правительство Украины утвердило план действий по борьбе с контрабандой. Министр обороны Степан Полторак предложил использовать средства, котрые появятся в результате борьбы с контрабандой, на закупку американских комплексов ПВО Patriot.

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