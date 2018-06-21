Киев, 21 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Украинские власти не теряют надежду на то, что Соединённые Штаты пойдут на отмену введённых в том числе и против Украины импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

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По ей словам, Вашингтон может пойти на встречу Киеву в этом вопросе постольку поскольку Украина не является крупным поставщиком указанной продукции в США.

«Мы не являемся крупным поставщиком этой продукции. Если ЕС входит в тройку лидеров поставки металлопродукции в Штаты, то Украина занимает где-то 1% общего их импорта», — цитирует телеканал слова Микольской.

Также она подчеркнула, что американский рынок для Украины является одним из важнейших.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая администрация США распространила пошлины на ввоз алюминия и стали в размере 10% и 25% на страны ЕС, Мексику и Канаду. В Европейской комиссии заявили, что ЕС введет пошлины на продукцию США в размере 25% с 22 июня.

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