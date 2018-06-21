Калуга, 21 июня, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Калуге 21 июня состоялось заседание комиссии Городской думы по благоустройству под председательством главы комиссии Карпа Диденко. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, депутаты обсудили вопрос содержания детских игровых площадок на территории города.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На заседании

«В последнее время участились случаи травматизма детей на детских площадках, — заявил Карп Диденко, — кроме того не решён окончательно вопрос с уборкой и текущим ремонтом игровых комплексов».

Как сообщили депутатам представители управления городского хозяйства, по состоянию на июнь 2018 года в собственности муниципалитета находится 614 детских игровых площадок, из них в казне — 242 площадки, на балансе МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» — 363 площадки, на балансе МБУ «Калугаблагоустройство» — девять площадок.

Управлением экономики и имущественных отношений ведётся работа по приёму в муниципальную собственность 252 бесхозных детских игровых площадок. Отмечалось также, что находящиеся в казне 242 детские площадки в настоящее время фактически никем не обслуживаются, но по мере возможности передаются на баланс МБУ «СМЭУ».

На обслуживание одной типовой детской площадки в месяц необходимо 6 195 рублей, для обслуживания всех находящихся в муниципальной собственности площадок в год необходимо порядка 27 млн рублей, но городской бюджет в состоянии выделить на эти цели не более 6 млн рублей. В результате не всегда удаётся оперативно устранить неисправности игрового оборудования, вместе с тем ведётся работа по демонтажу аварийных площадок или их ремонту.

«Согласно правилам посещения детских площадок, дети до семи лет могут находиться там только под присмотром взрослых, — отметил депутат Виктор Гришин, — немало случаев детского травматизма происходит не из-за неисправности оборудования, а из-за невнимательности родителей. Необходимо на каждой детской площадке разместить стенды с призывом к родителям внимательно следить за своими детьми».

Также члены комиссии рекомендовали сотрудникам городской управы совместно с депутатским корпусом, территориальными общинами и народными советами не реже чем раз в квартал проводить осмотры детских площадок и своевременно устранять выявленные неисправности.

«При имеющихся финансовых возможностях, город не сможет ежегодно выделять порядка 30 млн рублей на содержание детских площадок, — подвёл итоги обсуждения Карп Диденко. — Городской управе необходимо проработать вопрос передачи части площадок на баланс управляющих компаний или жителей многоквартирных домов, во дворах которых и расположены площадки. Предложение было поддержано членами комиссии».

Также в ходе заседания обсуждался инициативный проект Молодёжной палаты по улучшению инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения в районе улицы Городенской. В настоящее время участок улицы Городенской протяжённостью порядка 150 метров опасен для движения пешеходов в связи с отсутствием уличного освещения, тротуара и наличием узкой обочины на извилистом участке дороги. Пешеходы, в том числе учащиеся школы №44, вынуждены идти по проезжей части. Остановка общественного транспорта не оборудована должным образом, рядом с ней отсутствует пешеходный переход.

Члены Молодёжной палаты предложили провести на опасном участке улицы Городенской работы по обустройству тротуара и уличного освещения, а также обустроить пешеходный переход, остановочный пункт и установить необходимые дорожные знаки.

«Ситуация в этом районе близка к критической, — отметил депутат Алексей Колесников. — От жителей с 2013 года поступило множество обращений, из-за нехватки средств в городском бюджете решение проблемы постоянно откладывалось. Нам необходимо понимать, что на кону стоят безопасность и жизни людей, кроме того, на мой взгляд, обустройство тротуара необходимо на протяжении всей жилой застройки вдоль улиц Городенской».

Члены комиссии поддержали инициативу Молодёжной палаты и рекомендовали направить проект в управление городского хозяйства и рассмотреть его на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.