Якутск, 21 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В четверг, 21 июня, в Якутии десантники Авиалесоохраны потушили самый сложный в этом году лесной пожар, передает «Общественное телевидение России».

Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

Огонь не удавалось локализовать почти две недели. В 35-градусную жару при сильном ветре пламя охватило 500 гектаров леса. Техника не могла даже приблизиться к очагу возгорания.

160 парашютистов-десантников высаживались в самых сложных участках и тушили пожар из ранцевых огнетушителей.

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